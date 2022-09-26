"Чтобы мир наступил быстрее": пункт мобилизации жителей ЦАО заработал в Музее Москвы

14:15
Временный пункт мобилизации заработал в Музее Москвы. Там проводится мобилизация жителей Центрального административного округа из трех военкоматов: Тверского, Замоскворецкого и Красносельского.
Вместе с теми, кто мобилизован, к военкоматам приходят матери и жены москвичей, а также добровольцы, решившие не ждать повестки.
"Я там был в 2015 году, понимаю, о чем идет речь. Понимаю, какая помощь нужна людям. И я сделаю все от себя зависящее, чтобы мир наступил как можно быстрее", – отметил один из тех, кто пришел в военкомат по собственному желанию.
Ранее сообщалось, что временные пункты мобилизации будут также работать в зданиях Дарвиновского музея, Театра Виктюка и Музее героев России и Советского Союза.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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