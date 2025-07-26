26 июля, 09:30Общество
Москвичка получит 1,5 млн рублей компенсации за внедрение ИИ на ее рабочем месте
На одной из столичных швейных фабрик ИИ внедрили вместо менеджера, который делал расчеты цен товаров. Эту должность занимала москвичка Александра.
После нововведения ей предложили уйти по собственному желанию. Однако девушка обратилась в суд и доказала, что автоматизация не может быть основанием для увольнения без уважительной причины. В итоге ее восстановили на работе и теперь она получит 1,5 миллиона рублей компенсации.
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