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26 июля, 09:30

Общество

Москвичка получит 1,5 млн рублей компенсации за внедрение ИИ на ее рабочем месте

Москвичка получит 1,5 млн рублей компенсации за внедрение ИИ на ее рабочем месте

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На одной из столичных швейных фабрик ИИ внедрили вместо менеджера, который делал расчеты цен товаров. Эту должность занимала москвичка Александра.

После нововведения ей предложили уйти по собственному желанию. Однако девушка обратилась в суд и доказала, что автоматизация не может быть основанием для увольнения без уважительной причины. В итоге ее восстановили на работе и теперь она получит 1,5 миллиона рублей компенсации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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