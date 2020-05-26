Улицы Барселоны опустели из-за коронавируса. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано больше 5,3 миллиона случаев заражения, более 342 тысяч человек скончалось.

В России выявлено 362 342 случая COVID-19, вылечились 131 129 человек, скончались 3 807. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.