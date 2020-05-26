Глава Минстроя Якушев вылечился от коронавируса

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Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев вылечился от коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

22 мая он вернулся к исполнению своих обязанностей. Также возобновил работу заместитель главы Минстроя РФ Дмитрий Волков, который также выздоровел после заболевания COVID-19.

О заражении Якушева и Волкова коронавирусом стало известно 1 мая. Было принято решение о госпитализации главы Минстроя. В отсутствие Якушева его обязанности исполнял Никита Стасишин.

8 мая стало известно, что глава Минстроя был выписан из стационара. Впоследствии он проходил лечение дома.

25 мая из больницы выписали пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. После выписки он будет вынужден провести еще две недели в самоизоляции. До этого от коронавируса вылечилась его жена, фигуристка Татьяна Навка.