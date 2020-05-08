Главу Минстроя Якушева выписали из стационара после выявленного коронавируса

Фото: kremlin.ru

Министр строительства России Владимир Якушев, у которого ранее выявили коронавирус, был выписан из стационара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Глава Минстроя России Владимир Якушев выписан из стационара для дальнейшего прохождения лечения дома. Министр поблагодарил врачей и медицинский персонал ГКБ № 52 департамента здравоохранения Москвы, в которой проходил лечение, всех, кто в эти дни желал ему скорейшего выздоровления", – сообщили в министерстве.

О том, что министр и его заместитель получили положительные результаты теста на COVID-19, стало известно 1 мая. COVID-19 у них нашли с помощью компьютерной томографии.

За последние сутки в России выявили 10 699 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах. При этом в 5 232 случаях COVID-19 клинических проявлений не было.

