Синоптики рассказали о погоде в Москве на неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
После периода аномального холода в столичный регион возвращается тепло. В первой половине недели оно будет умеренным, однако с четверга может догнать календарь и приблизиться к климатической норме, сообщает Гидрометцентр России.
В ночь на вторник, 26 мая, в столице будет +5... +7 градусов, по области – от +4 до +9. Днем местами небольшой дождь, в Москве – +17... +19, в Подмосковье – +15... +20. Ветер будет дуть восточной четверти со скоростью 5-10 метров в секунду.
В среду, 27 мая, ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Ночью в городе будет +8... +10 градусов, по области – от +5... до +10 градусов. Днем – +13... +15, в Подмосковье – +11... +16. Ветер северо-восточный, с переходом на западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.
В четверг, 28 мая, местами ожидается небольшой дождь. В ночные часы в столичном регионе будет от +4 до +9, днем – +15... +20 градусов. В пятницу воздух может прогреться до +21 градуса, а в субботу – до +24. Сохранится вероятность дождя.
Ранее сообщалось, что первый урожай клубники начнут собирать в Подмосковье в начале июня. Первые ягоды ранних сортов клубники начнут поступать в магазины к 10-му числу.
"Утро": солнечная погода ожидается в Москве
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