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26 апреля, 11:15

Общество

Телеканал Москва 24 и Дептранс проводят розыгрыш лимитированной серии карты "Тройка"

Телеканал Москва 24 и Дептранс проводят розыгрыш лимитированной серии карты "Тройка"

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В столице стартовал специальный розыгрыш лимитированной карты "Тройка". Телеканал Москва 24 совместно с Дептрансом в эфире телеканала разыгрываются уникальные экземпляры, посвященные параду трамваев.

Для участия нужно прислать фото или видео столичного транспорта. Кадры должны быть сняты горизонтально. Самые интересные и креативные работы получат карту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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