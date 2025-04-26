26 апреля, 11:15Общество
Телеканал Москва 24 и Дептранс проводят розыгрыш лимитированной серии карты "Тройка"
В столице стартовал специальный розыгрыш лимитированной карты "Тройка". Телеканал Москва 24 совместно с Дептрансом в эфире телеканала разыгрываются уникальные экземпляры, посвященные параду трамваев.
Для участия нужно прислать фото или видео столичного транспорта. Кадры должны быть сняты горизонтально. Самые интересные и креативные работы получат карту.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.