Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве уже более 3 тысяч родственников бойцов СВО бесплатно обучились востребованным профессиям. Свыше 75% выпускников трудоустроились по выбранным направлениям. Среди популярных програм: психология, творческие и промышленные профессии, индустрия красоты.

"Каждому ребенку нужен значимый взрослый, который выслушает, поддержит, поделится жизненным опытом. Детям, которые растут без родителей, особенно нужны наставники. Именно поэтому мы запустили проект "Серебряное наставничество". Так участники "Московского долголетия" могут проводить с ребятами душевные встречи, передавать им память поколений, учить тому, что умеют сами. Дети и взрослые видятся еженедельно, созваниваются на каникулах, участвуют в жизни друг друга. За три года количество встреч превысило тысячу", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москвичи могут самостоятельно выбирать дату и больницу для плановой госпитализации. После отправки заявки лечащим врачом стационары оставляют свои отклики с конкретными предложениями. Пациенту остается выбрать удобный вариант онлайн – посещать поликлинику вновь не нужно.