Московский завод завершил региональный этап турнира "Умножая таланты"

Московский нефтеперерабатывающий завод завершил региональный этап интеллектуального турнира "Умножая таланты". Он проходит в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

В турнире принимают участие старшеклассники. Они стараются применить свои знания, чтобы решить реальные производственные и технологические задачи, и выполняют практические работы и проводят эксперименты.

Победители смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, а также смогут пройти обучение на подготовительных курсах в РГУ нефти и газа имени Губкина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.