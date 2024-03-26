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26 марта, 16:45

Общество

Московский завод завершил региональный этап турнира "Умножая таланты"

Московский завод завершил региональный этап турнира "Умножая таланты"

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Московский нефтеперерабатывающий завод завершил региональный этап интеллектуального турнира "Умножая таланты". Он проходит в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

В турнире принимают участие старшеклассники. Они стараются применить свои знания, чтобы решить реальные производственные и технологические задачи, и выполняют практические работы и проводят эксперименты.

Победители смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, а также смогут пройти обучение на подготовительных курсах в РГУ нефти и газа имени Губкина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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