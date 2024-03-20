Свыше 600 юных москвичей прошли во второй тур конкурса грантов мэра Москвы

Более 600 юных москвичей прошли во второй тур конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Теперь школьникам предстоит выступить на очных прослушиваниях, которые продлятся до 10 апреля.

Всего на конкурс поступило около 2,5 тысячи заявок. Жюри отметило, что у подростков высокий уровень подготовки, а программы оказались сложными и разнообразными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.