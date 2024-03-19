Минпросвещения РФ подумает над дополнением уроков музыки патриотическими песнями

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минпросвещения РФ может изучить возможность дополнения уроков музыки патриотическими песнями современных авторов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы министерства Татьяну Васильеву.

"Минпросвещения России готово рассмотреть возможность дополнения федеральной рабочей программы по учебному предмету "Музыка" песнями патриотической направленности современных авторов", – поделилась она.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил сделать частью образовательной программы в российских школах песни исполнителей Shaman, Олега Газманова и Николая Расторгуева.

Парламентарий направил соответствующее письмо главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову. В своем обращении Колунов заявил, что патриотические композиции будут прививать школьникам любовь к родине.

С его слов, ведомство согласилось рассмотреть вероятность включения современных авторов в программу занятий по музыке в учебных заведениях.

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