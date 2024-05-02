Суд рассмотрит дело об организации подпольного казино на северо-западе Москвы

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В суд направленно уголовное дело в отношении восьмерых обвиняемых в незаконных организации и проведении азартных игр на северо-западе Москвы. Об этом столичный Следственный комитет (СК) сообщил в своем телеграм-канале.

Сотрудники СК по Северо-Западному административному округу ГСУ СК РФ по Москве завершили расследование уголовного дела по части 3 статьи 171.2 УК РФ "Незаконные организация и проведение азартных игр".

В ходе следствия они обнаружили, что не позднее 17 августа 2023 года в арендованном нежилом помещении на улице Свободы злоумышленники организовывали и проводили азартные игры. При этом они использовали игровое оборудование вне игорной зоны для извлечения дохода.

По данным ведомства, личности всех участников были установлены. Сотрудники СК выполнили большой объем следственных и процессуальных действий, провели обыски и допросили свыше десяти свидетелей.

Ранее в Госдуме РФ внесли на рассмотрение законопроект о запрете россиянам участвовать в азартных играх при наличии у них долга по алиментам, а также ограниченных в дееспособности судом. Отмечается, что к таким гражданам могут добавить и тех, кто уклоняется от исполнения решения суда в рамках исполнительного производства.