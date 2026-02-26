Юрист в сфере ЖКХ рассказала о порядке действий при засоре канализации

При засоре канализации или затоплении необходимо действовать строго по инструкции, рассказала юрист в сфере ЖКХ Елена Шипилова. Первым делом следует зафиксировать происшествие на фото или видео, затем вызвать аварийную службу и дождаться комиссию из управляющей компании.

Комиссия обязана составить акт в течение 12 часов. В документе указываются причина засора и описание имущества, которому причинен вред. Далее необходимо обратиться в оценочную компанию для определения стоимости ущерба. Если засор произошел из-за ненадлежащего содержания общего имущества, претензию направляют управляющей компании.

