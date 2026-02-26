В РФ штраф до 200 тысяч рублей грозит за незаконное подключение к чужому Wi-Fi

В РФ за незаконное подключение к чужому Wi-Fi могут назначить штраф до 200 тысяч рублей. Наказание касается случаев, когда человек получил доступ к чужим данным или нарушил работу сети.

Само наличие стороннего устройства не доказывает вину, необходимо подтвердить факт взлома и установить личность нарушителя. Эксперты советуют не рисковать и подключаться только к проверенным сетям.

