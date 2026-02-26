Москвичка оказалась с долгом, после банкротства ее молодого человека

Девушка стала поручителем по кредиту своего молодого человека, который решил открыть бизнес. Три года он выплачивал долг самостоятельно. Однако после того как бизнес прогорел, заемщик начал процедуру банкротства. Долг перешел на поручителя.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота пояснил, что поручитель обязан гарантировать обслуживание долга даже в случае форс-мажорных обстоятельств, когда основной заемщик перестает платить или объявляет себя банкротом. Перед тем как стать поручителем, эксперты советуют оценить благонадежность другого человека.

