Уголовный срок можно получить за публикацию личных данных в домовом чате

За публикацию личных данных соседа в домовом чате можно получить уголовный срок. Юристы напоминают, что выкладывать информацию о человеке без его согласия запрещено, а сообщения в таких чатах считаются публичными.

Нарушителю грозит штраф до 15 тысяч рублей, а в случае нарушения неприкосновенности частной жизни – лишение свободы на срок до двух лет.

Смогут ли избежать наказания и штрафов анонимные пользователи чатов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.