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25 октября, 19:15

Общество

В Москве предстоящей ночью столбики термометров опустятся до отрицательных значений

В Москве предстоящей ночью столбики термометров опустятся до отрицательных значений

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В Москве предстоящей ночью столбики термометров опустятся до отрицательных значений. После долгого периода аномального тепла погода возвращается к климатической норме. Днем воздух еще будет прогреваться: в выходные, 26 и 27 октября, и на следующей неделе дневная температура поднимется до 8 градусов.

Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что климатическая зима в этом году ожидается гораздо позже обычного – не раньше декабря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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