Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 25 октября

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Переменная облачность преимущественно без осадков прогнозируется в Москве в пятницу, 25 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 7 до 9 градусов, в Подмосковье – от 5 до 10 градусов. Ночью температура в Москве понизится до нуля градусов, по области – до минус 3 градусов.

Между тем северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Синоптики призвали столичных автомобилистов сменить летнюю резину на зимнюю. Лучше всего сделать это в выходные, поскольку в ближайшие дни в столице ожидаются осадки и похолодание. Кроме того, на Москву надвигается антициклон, благодаря которому температурный фон в городе станет "более размашистым". Так, дневные температуры в ближайшие дни будут варьироваться в пределах 10–14 градусов тепла.