Роспотребнадзор заявил, что ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Москве стабильна

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Москве стабильна. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Рост заболеваемости фиксируют среди взрослого и детского населения, однако это характерно для текущего периода года.

Тем временем в Ростовской области и в Уфе обнаружили опасный вариант коронавируса ХЕС. У заболевших отмечается головная боль, усталость, потеря аппетита и обоняния, а также лихорадка.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что ХЕС – это следующая эволюционная ступень развития коронавирусной инфекции, поэтому он не опасен для людей, имеющих иммунитет.

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