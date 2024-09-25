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25 сентября, 17:30

Общество

Роспотребнадзор заявил, что ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Москве стабильна

Роспотребнадзор заявил, что ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Москве стабильна

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Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Москве стабильна. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Рост заболеваемости фиксируют среди взрослого и детского населения, однако это характерно для текущего периода года.

Тем временем в Ростовской области и в Уфе обнаружили опасный вариант коронавируса ХЕС. У заболевших отмечается головная боль, усталость, потеря аппетита и обоняния, а также лихорадка.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что ХЕС – это следующая эволюционная ступень развития коронавирусной инфекции, поэтому он не опасен для людей, имеющих иммунитет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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