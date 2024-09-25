Трамп заявил об угрозе для его жизни со стороны Ирана

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Кандидат на должность президента США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что Иран якобы угрожает его жизни. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию бывшего американского лидера в соцсети Truth Social.

"Иран уже сделал шаги и не достиг успеха, но будет пытаться снова", – подчеркнул он, добавив, что ВС США наблюдают и ждут действий от иранской стороны.

По словам Трампа, сейчас он окружен большим количеством людей и оружия, чем ранее. Экс-президент США также поблагодарил американский конгресс в связи с выделением дополнительных средств Секретной службе на его охрану.

Очередная попытка покушения на Трампа была совершена 15 сентября. Очевидцы услышали звуки стрельбы около гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Сотрудники секретной службы открыли ответный огонь по подозреваемому и задержали его.

В кустах около места происшествия были найдены автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера. Сам Трамп сообщил, что не пострадал в результате произошедшего.

Личность задержанного удалось установить. Им оказался Райан Уэсли Рут. В своих соцсетях он выступал в поддержку Украины и демократов. По неофициальным сведениям, он помогал вербовать американцев для участия в боях против России в зоне СВО.

Первое покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на митинге в Пенсильвании. Когда он произносил свою речь, прозвучало несколько выстрелов. Охрана быстро увела политика со сцены с окровавленным ухом. В результате случившегося погиб один человек, еще двое пострадали. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого.

