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Прокуратура в США предъявила Райану Руту обвинение в попытке покушения на кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Кроме того, Руту также предъявлено обвинение в нападении на федерального офицера. Ранее задержанного обвиняли только по статьям за нарушение правил хранения оружием.

Отмечается, что за попытку покушения на кандидата в президенты Руту может грозить пожизненное заключение.

О новой попытке покушения на Трампа стало известно 15 сентября. Очевидцы услышали звуки стрельбы около гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Сотрудники секретной службы открыли ответный огонь по подозреваемому и задержали его.

В кустах около места происшествия были найдены автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера. Сам Трамп сообщил, что не пострадал в результате произошедшего.

Личность задержанного удалось установить. Им оказался 58-летний Рут. В своих соцсетях он выступал в поддержку Украины и демократов. По неофициальным сведениям, он помогал вербовать американцев для участия в боях против России в зоне СВО.