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Подозреваемый по делу о втором покушении на экс-президента США Дональда Трампа предстал перед судом во Флориде. Об этом сообщил телеканал CNN из зала суда.

"Раут одет в темную тюремную форму, его ноги и руки связаны", – передает телеканал, добавив, что обвинения мужчине еще не предъявлены.

Злоумышленнику, как сообщает AP со ссылкой на судебный документ, может грозить до 15 лет лишения свободы и штраф в размере 250 тысяч долларов по обвинению в хранении огнестрельного оружия, а также еще 5 лет тюремного заключение и штраф в размере 250 тысяч долларов за хранение оружия со стертым серийным номером.

При этом сам Трамп заявил телеканалу Fox News, что риторика его конкурента на грядущих президентских выборах США от Демократической партии Камалы Харрис и действующего американского президента Джо Байдена якобы привела уже ко второму покушению на него. Экс-президент США отметил, что подозреваемый в покушении верил этой риторике и действовал в соответствии с ней.

"Я тот, кто собирается спасти страну, а они (Байден и Харрис. – Прим. ред.) – те, кто разрушает страну, – как изнутри, так и снаружи", – подчеркнул Трамп.

В частности, речь идет о высказываниях Харрис и Байдена о том, что он является "угрозой демократии", утверждает бывший президент США.

О новой попытке покушения на Трампа стало известно 15 сентября. Очевидцы услышали звуки стрельбы около гольф-клуба политика в городе Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. Сотрудники секретной службы открыли ответный огонь по подозреваемому и задержали его.

В кустах около места происшествия были найдены автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камера. Сам Трамп сообщил, что не пострадал в результате произошедшего.

Личность задержанного удалось установить. Им оказался 58-летний Райан Рут. В своих соцсетях он выступал в поддержку Украины и демократов. По неофициальным сведениям, он помогал вербовать американцев для участия в боях против России в зоне СВО.

