Президент Аргентины обвинил ООН в неэффективности

Фото: AP Photo/Pamela Smith

Президент Аргентины Хавьер Милей во время своего выступления на 79-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке обвинил международную организацию в неэффективности. Об этом сообщает Life.ru.

Он указал на то, что изначально ООН создавалась для защиты людей. Однако сейчас, по его словам, эта организация пытается не только решать за каждую страну ход дальнейших ее действий, но и то, как должны жить все люди на планете, превращаясь тем самым в "левиафана с щупальцами".

Кроме того, Милей считает, что ООН не справляется с защитой территориального суверенитета своих членов, сославшись на длительный спор Аргентины и Британии о принадлежности Мальвинских островов.

Также аргентинский президент обратил внимание на то, что организация постоянно голосует против Израиля. Он назвал его "единственной страной на Ближнем Востоке, которая защищает либеральную демократию".

Ранее комитет ООН, созданный Генассамблеей для расследования действий Израиля, заявлял, что израильские службы безопасности нарушают права палестинцев, проявляют к ним жестокость и бесчеловечность. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Израиль систематически разрушает объекты здравоохранения в Газе.

