В ООН заявили, что Газа стала непригодной для жизни

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Газа перестала быть пригодным для жизни местом, отметил генкомиссар агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филиппе Лаццарини.

"Я вернулся из Газы, чтобы принять участие в этом форуме (для беженцев. – Прим. ред.). Это был мой третий визит на место с начала войны. И с каждым разом ситуация ухудшается. Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом", – приводит РИА Новости его слова.

Он обратил внимание, что в настоящее время необходимой социальной инфраструктуры нет даже на юге Газы.

Что касается северной части анклава, Лаццарини рассказал, что туда можно было попасть только во время гуманитарной паузы. Агентство лишилось доступа к ней 1 декабря, когда между сторонами конфликта завершилось перемирие, объяснил он.

В свою очередь, представитель палестинского министерства здравоохранения Ашраф аль-Кудра рассказал о жертвах конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, в результате атак Израиля по сектору Газа погибли 18 787 человек, еще 50 897 граждан пострадали.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Генассамблея ООН утвердила резолюцию, которая требует немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех заложников. За нее проголосовали 153 страны. Против высказались 10 государств, воздержались 23.

Владимир Путин назвал происходящее в секторе Газа катастрофой. По его словам, нужно создать фундаментальные основы для израильско-палестинского урегулирования, решить вопрос создания палестинского государства. Он также отметил, что некоторые страны ООН блокируют решения по этому конфликту, однако так устроена сама организация.



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