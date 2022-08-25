Новости последнего часа: воздух в Москве 25 августа может прогреться до 34 градусов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Воздух в Москве 25 августа может прогреться до 34 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр.

В России стартовал осенний этап туристического кешбэка. Он продлится до 10 сентября, заявил Ростуризм.

Шум от трамваев снизился в столице на 20% после ремонта путей в этом году. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.