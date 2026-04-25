25 апреля, 11:30Общество
Соцфонд России автоматически продлил 611 тысяч выплат чернобыльцам
Социальный фонд автоматически продлил 611 тысяч выплат чернобыльцам. Они положены ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС, их детям, эвакуированным из зоны отчуждения, переселенцам и тем, кто получил инвалидность или заболевание, включая лучевую болезнь.
В числе мер поддержки – компенсация за вред здоровью и на реабилитацию, а также выплаты семьям, потерявшим кормильца. Кроме того, они имеют право на ежемесячные пособия и набор социальных услуг, включающий лекарства, путевку в санаторий и проезд на электричках.
