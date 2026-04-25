Соцфонд России автоматически продлил 611 тысяч выплат чернобыльцам

Социальный фонд автоматически продлил 611 тысяч выплат чернобыльцам. Они положены ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС, их детям, эвакуированным из зоны отчуждения, переселенцам и тем, кто получил инвалидность или заболевание, включая лучевую болезнь.

В числе мер поддержки – компенсация за вред здоровью и на реабилитацию, а также выплаты семьям, потерявшим кормильца. Кроме того, они имеют право на ежемесячные пособия и набор социальных услуг, включающий лекарства, путевку в санаторий и проезд на электричках.

