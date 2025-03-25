Москвичей предупредили о неблагоприятной погоде в столице 25 марта

В Москве 25 марта ожидаются дождь и сильный ветер, что создает опасные условия для прогулок. В комплексе городского хозяйства напомнили о возможности порывов ветра до 14 метров в секунду, а также рекомендовали москвичам избегать прогулок под деревьями и шаткими конструкциями.

Также автомобилистам советуют воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать возможных неудобств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.