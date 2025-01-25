Москвичи активно помогают участникам специальной военной операции

Москва оказывает всестороннюю помощь участникам специальной военной операции. Особое внимание уделяется тем, кто получил ранения на передовой. Решить многие вопросы можно в едином центре поддержки на Береговом проезде, а подробная информация доступна на портале "mos.ru".

В центре участникам СВО помогают восстановить здоровье, найти работу, оформить льготы и адаптироваться к мирной жизни. Здесь работают юристы, психологи и специалисты центра занятости. Также бойцы могут получить консультации о возможностях реабилитации и протезирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.