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25 января, 08:30

Общество

Москвичи активно помогают участникам специальной военной операции

Москвичи активно помогают участникам специальной военной операции

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Москва оказывает всестороннюю помощь участникам специальной военной операции. Особое внимание уделяется тем, кто получил ранения на передовой. Решить многие вопросы можно в едином центре поддержки на Береговом проезде, а подробная информация доступна на портале "mos.ru".

В центре участникам СВО помогают восстановить здоровье, найти работу, оформить льготы и адаптироваться к мирной жизни. Здесь работают юристы, психологи и специалисты центра занятости. Также бойцы могут получить консультации о возможностях реабилитации и протезирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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