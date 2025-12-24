Сказочному персонажу Винни-Пуху исполнилось 100 лет. Ровно век назад, 24 декабря 1925 года, в лондонской Evening News вышел рассказ Алана Милна "Неправильные пчелы". Прототипом персонажа стала медведица Виннипег из Лондонского зоопарка.

В России про медвежонка узнали только в 1939 году из журнала "Мурзилка". Широкую известность Винни-Пух приобрел в 60-х годах благодаря поэту Борису Заходеру. Он добавил стихи и создал тот самый образ добродушного философа с банкой меда.

