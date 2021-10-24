Перед нерабочими днями москвичи массово посещают торговые центры, рестораны и кафе

В торговых центрах, ресторанах и кафе в эти выходные аншлаг. Перед нерабочими днями, когда практически все будет закрыто, москвичи пытаются все успеть впрок.

Между тем рестораторы уже готовятся к длинным выходным. Они пытаются распродать продукты, чтобы аккумулировать денежные средства на зарплаты сотрудникам.

Заведениям общественного питания разрешено работать на доставку и вынос. Однако такой способ подходит для фастфуда. Гастрономическим ресторанам доставка большой выгоды не приносит. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

