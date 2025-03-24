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24 марта, 23:30

Общество

Пользователи соцсетей обсуждают, почему нарядно одетых девушек не пустили в "Эрмитаж"

Пользователи соцсетей обсуждают, почему нарядно одетых девушек не пустили в "Эрмитаж"

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Пользователи Сети обсуждают историю о том, что нарядно одетых девушек не пустили в "Эрмитаж". Сотрудники музея предположили, что туристки пришли не за искусством, а для того, чтобы сделать коммерческую фотосессию. Стороны разделились во мнениях.

Почему блогеров все-таки не пустили в музей? Правда ли, что посещение носило коммерческий характер, за который девушки отказались заплатить?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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