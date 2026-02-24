24 февраля, 16:30Общество
Основатель "Додо Пиццы" заявил, что не все заведения сети могут стать дог-френдли
Не во всех точках сети "Додо Пицца" можно ввести режим дог-френдли. Об этом заявил основатель сети Федор Овчинников после скандала с увольнением курьера из-за того, что тот накрыл бездомную собаку фирменным пледом.
По словам Овчинникова, некоторые регионы РФ запрещают посещение заведений общественного питания с животными. Тем не менее там, где это возможно, гостей с питомцами будут пускать в залы ресторанов.
