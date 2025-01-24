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24 января, 22:30

Общество

Эксперты рассказали, как пожар в Клину повлияет на поставки сыра

Эксперты рассказали, как пожар в Клину повлияет на поставки сыра

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Массивные клубы дыма, снятые очевидцами в подмосковном Клину, вызвали тревогу среди любителей сыра и рестораторов. На Волоколамском шоссе загорелся склад агрохолдинга, производящего сыр. Однако эксперты уверяют, что на поставки продукта инцидент не повлияет.

Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов отметил, что пожар произошел на строящемся складе, а другие площадки компании продолжают работать в штатном режиме, запасов продукции более чем достаточно.

Эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов добавил, что у торговых сетей и ресторанов есть несколько поставщиков, а компания из Клина не является монополистом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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