Жителям столицы рассказали о работе службы занятости "Моя работа"

Сотрудники службы занятости "Моя работа" рассказали о своей деятельности. Они поделились, что в базе центра "Моя работа" находится около 400 тысяч вакансий, в том числе для людей с инвалидностью.

Специалисты службы проводят тренинги для соискателей, чтобы они могли правильно составить резюме. Также сотрудники создали проект "Первая работа", в котором могут принять участие новички без опыта, выпускники колледжей и вузов. Для них открыты более трех тысяч вакансий по 30 профессиональным направлениям: от финансов, IT до образования и медицины.

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