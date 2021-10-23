Собчак провела первое мероприятие после громкой аварии в Сочи

Ксения Собчак провела первое мероприятие после резонансной аварии, когда автомобиль, в котором она ехала из Красной Поляны, врезался на встречной полосе в Volkswagen. В результате погибла девушка.

Собчак на частном самолете улетела в Италию, где стала ведущей на свадьбе. Жениху 60, и это человек похож на бывшего высокопоставленного чиновника из министерства финансов России. Невесте же 24 года. Видео с церемонии уже появилось в Сети. Среди приглашенных – Любовь Успенская, Вера Брежнева, Максим Галкин, а также известные блогеры. Пышное торжество проходит на итальянском озере Комо.

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