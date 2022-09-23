Песков сообщил о работе над кредитной амнистией для мобилизованных граждан

В России прорабатывают вопрос о возможной кредитной амнистии для мобилизованных, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Процесс вхождения Донбасса и освобожденных территорий в состав РФ пройдет быстро, если на референдумах будет принято положительное решение, заявили в Кремле.

Песков отметил, что сейчас много фейков о мобилизации, нужно трезво и вдумчиво относиться к информации.