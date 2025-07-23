23 июля, 11:00Общество
Московский опыт семейной медиации распространят по всей России
Столичный опыт разрешения семейных конфликтов будет передан в российские регионы. О расширении практики работы службы семейной медиации рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По статистике за 6 лет более 70% пар, обратившихся к столичным специалистам, смогли найти решение и избежать судебных разбирательств. В ряде случаев медиация даже помогла сохранить брак.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.