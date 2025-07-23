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23 июля, 11:00

Общество

Московский опыт семейной медиации распространят по всей России

Московский опыт семейной медиации распространят по всей России

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Столичный опыт разрешения семейных конфликтов будет передан в российские регионы. О расширении практики работы службы семейной медиации рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По статистике за 6 лет более 70% пар, обратившихся к столичным специалистам, смогли найти решение и избежать судебных разбирательств. В ряде случаев медиация даже помогла сохранить брак.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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