Весенний сезон свадеб стартовал на площадке проекта "Новые адреса счастья"

Весенний сезон свадеб стартовал на популярной площадке проекта "Новые адреса счастья", расположенной на станции метро "Маяковская". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сразу три пары создали там новые семьи. Одна из самых красивых станций столичного метрополитена встретила молодоженов в обновленных свадебных декорациях.

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