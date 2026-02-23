Вторая волна гриппа ожидается в России из-за мутации вируса

Российские врачи не исключают вторую волну гриппа в связи с двойной мутацией гонконгского штамма. В Роспотребнадзоре отмечают рост заболеваемости гриппом А и В, который сейчас сопоставим с началом октября. Вместе с тем доля вирусов гриппа постепенно снижается, уступая место риновирусам.

С 1 марта в России вступает в силу ряд важных изменений. Пенсионеры старше 80 лет начнут получать удвоенную фиксированную выплату – более 19 тысяч рублей с учетом январской индексации. А при расчете единого пособия на детей алименты будут считать не от МРОТ, а от средней зарплаты по региону.

