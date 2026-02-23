Сильный снегопад надвигается на Москву

Москва готовится к очередному снегопаду – активный Балтийский циклон начнет оказывать влияние на погоду уже вечером 23 февраля. По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, за сутки в городе может выпасть от 4 до 7 сантиметров снега. Местами осадки будут сильными.

Городские службы работают в усиленном режиме, вывозя снег с улиц круглосуточно. Коммунальщики уделяют особое внимание уборке дворов, тротуаров и парковочных карманов, а также отодвигают снег от фундаментов домов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.