Новости мира: наследный принц Дубая прыгнул с парашютом с самого высокого здания в мире

Наследный принц Дубая Хамдан Мохаммед совершил парашютный прыжок с 139-го этажа небоскреба "Бурдж-Халифа". Он прыгал вместе с 31 спортсменом из 15 стран. Видео своего достижения он опубликовал в соцсетях, где ролик уже набрал более 5 миллионов просмотров. Шейх известен своей любовью к экстремальным видам спорта.

Состояние здоровья Папы Римского остается критическим. Ватикан сообщил, что 88-летнего понтифика госпитализировали на прошлой неделе с диагнозом двусторонняя пневмония. Сейчас он в сознании, но боли усилились. Ему проводят интенсивную терапию и переливание крови. Медики прогнозируют неблагоприятный исход.

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