Новости часа: глава Алтая заявил, что регион примет участие в частичной мобилизации

Повышенные гарантии для военнослужащих должны включать вопросы с работой, кредитами и жильем, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Правительство РФ утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных.

Алтай примет участие в частичной мобилизации, заявил глава региона.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

