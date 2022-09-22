Новости часа: Москалькова заявила о необходимости закона для гарантий участникам СВО

По горячей линии 122 и на сайте "Объясняем.рф" можно получить всю информацию о частичном мобилизации, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Нужен закон для повышения гарантий военнослужащих, участвующих в СВО, в том числе призванных по мобилизации, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова.

Все мобилизованные смогут вернуться на рабочие места на прежних условиях, заявили в Министерстве труда РФ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

