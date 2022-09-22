Детский технопарк "Московский транспорт" провел более 60 мероприятий за 2022 год

За 2022 год детский технопарк "Московский транспорт" провел более 60 мероприятий, на которых побывали более тысячи человек. Этим летом технопарк стал площадкой для различных проектов и конкурсов.

Также на его базе прошел онлайн-форум Юных инспекторов движения. В нем приняли участие более 8 тысяч детей. Подробнее о работе технопарка и его основных задачах – в эфире телеканала Москва 24.