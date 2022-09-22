Мошенники активизировались в социальных сетях после объявления о частичной мобилизации

В социальных сетях активизировались мошенники, которые стали предлагать изготовить фальшивые военные билеты, оформить справки о психическом нездоровье и даже смену гражданства. За свои услуги они потребовали предоплату в десятки тысяч рублей.

Чем грозит такая деятельность потенциальным клиентам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.