Победители розыгрыша призов на ДЭГ поделились впечатлениями

В Москве провели последний розыгрыш программы "Миллион призов". Выиграть можно было машину, квартиру или баллы, которые затем – обменять на разные товары или услуги.

Своими впечатлениями поделились те, кому выпала удача.

"Изумительно просто, когда грустный едешь в метро, а потом внезапно тебе приходит смс, ты просто такая – это обман или нет. Все в порядке? Боже мой, просто непередаваемые ощущения", – рассказала Олеся Юдина.

Она отметила, что это действительно стимулирует людей проголосовать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.