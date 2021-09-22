За последний год в Москве резко увеличилось количество курьеров

Работа курьером стала одной из самых востребованных в Москве. По оценкам аналитиков, в среднем курьеры в городе получают более 60 тысяч рублей. Благодаря гибкому графику многие совмещают доставку с учебой или основным видом деятельности.

Эксперты отмечают, что высокий доход, прозрачные выплаты и стабильные условия, которые предлагают компании доставок привлекают работников из других отраслей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.