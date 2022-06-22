Тысячи свечей зажгли в память о героях Великой Отечественной войны

В память о героях Великой Отечественной войны зажгли тысячи свечей. В День памяти и скорби в России прошли акции "Свеча памяти" и "Огненные картины войны".

Жители собирали целые огненные инсталляции. Изображения, которые выкладывали на земле, отражали вклад города или региона в Победу. В акции приняли участие Латвия, Ливан, Киргизия, Молдавия, Панама, Узбекистан и другие страны.

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