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Москва 24

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Экология

13:46

Максим Галкин борется за лес возле своего замка

общество экология

Максим Галкин заявил, что будет бороться за лес возле своего замка, передает телеканал Москва 24. По словам телеведущего, землю вблизи поселка Грязь в Одинцовском районе пытаются незаконно освоить.

Он подчеркнул, что зону в окрестностях их с Аллой Пугачевой особняка хотят расчистить для строительства жилого комплекса.

"Это уникальная историческая среда. Это ландшафты, которыми нужно гордиться, оберегать их, сохранять. И не сохранять их – это преступление. Почему нас пытаются убедить, что все это не имеет никакой цены, что это не лес заповедный, а кустики, что "у вас ничего здесь нет, это можно взять и изменить". Эти места в свое время называли русской Швейцарией, поэтому мы с местными жителями выступаем за сохранение природы, истории и против этой вседозволенности", – подчеркнул юморист.

Отмечается, что жители соседних деревень собираются опять обсудить этот вопрос с юристами.

Ранее сообщалось, что некоторые жители деревни Грязь, где построен замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой, жалуются на слишком большую тень, которую отбрасывает строение. В частности, один из соседей звездной пары, имя которого не называют, утверждает, что недостаточная освещенность плохо влияет на его здоровье. За помощью в решении вопроса он обратился к юристам.

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