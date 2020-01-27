Максим Галкин борется за лес возле своего замка

Максим Галкин заявил, что будет бороться за лес возле своего замка, передает телеканал Москва 24. По словам телеведущего, землю вблизи поселка Грязь в Одинцовском районе пытаются незаконно освоить.

Он подчеркнул, что зону в окрестностях их с Аллой Пугачевой особняка хотят расчистить для строительства жилого комплекса.

"Это уникальная историческая среда. Это ландшафты, которыми нужно гордиться, оберегать их, сохранять. И не сохранять их – это преступление. Почему нас пытаются убедить, что все это не имеет никакой цены, что это не лес заповедный, а кустики, что "у вас ничего здесь нет, это можно взять и изменить". Эти места в свое время называли русской Швейцарией, поэтому мы с местными жителями выступаем за сохранение природы, истории и против этой вседозволенности", – подчеркнул юморист.

Отмечается, что жители соседних деревень собираются опять обсудить этот вопрос с юристами.

Ранее сообщалось, что некоторые жители деревни Грязь, где построен замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой, жалуются на слишком большую тень, которую отбрасывает строение. В частности, один из соседей звездной пары, имя которого не называют, утверждает, что недостаточная освещенность плохо влияет на его здоровье. За помощью в решении вопроса он обратился к юристам.

