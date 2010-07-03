Соловьев ответил на слова Галкина о цензуре на ТВ

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на заявление Максима Галкина о цензуре на ТВ, передает "Газета.ру".

"Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет – как это и прописано действующим российским законодательством", – подчеркнул Соловьев.

По словам телеведущего, Галкин ведет несколько программ на ТВ.

"Поэтому ничто не мешает Максиму сделать все, что он считает нужным, чтобы телевидение соответствовало – по крайней мере, в его программах – его представлению о прекрасном", – отметил Соловьев.

Он также привел в пример свои передачи, отметив, что во времена Советского Союза было невозможно проводить форматы, где люди с разными точками зрения из разных стран свободно выражают свое мнение.

Кроме того, Соловьев отреагировал на слова Галкина о том, что на российском ТВ "все время рассказывают про Украину". Журналист отметил, что в передачах юмориста нет Украины, значит, "уже не очень много".