Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:46

Соловьев ответил на слова Галкина о цензуре на ТВ

общество

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на заявление Максима Галкина о цензуре на ТВ, передает "Газета.ру".

"Я не имею ни малейшего представления, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет – как это и прописано действующим российским законодательством", – подчеркнул Соловьев.

По словам телеведущего, Галкин ведет несколько программ на ТВ.

"Поэтому ничто не мешает Максиму сделать все, что он считает нужным, чтобы телевидение соответствовало – по крайней мере, в его программах – его представлению о прекрасном", – отметил Соловьев.

Он также привел в пример свои передачи, отметив, что во времена Советского Союза было невозможно проводить форматы, где люди с разными точками зрения из разных стран свободно выражают свое мнение.

Кроме того, Соловьев отреагировал на слова Галкина о том, что на российском ТВ "все время рассказывают про Украину". Журналист отметил, что в передачах юмориста нет Украины, значит, "уже не очень много".

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика